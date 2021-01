Addio social, anzi no. Zaniolo rompe il silenzio: “Tutti uniti per il derby”

Addio social, anzi no. Zaniolo rompe il silenzio: “Tutti uniti per il derby” Il centrocampista giallorosso torna a pubblicare sui social, ma basta gossip: c’è spazio solo per il derby di venerdì sera continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 11 Gennaio 2021.

Addio social, anzi no. Zaniolo rompe il silenzio: “Tutti uniti per il derby”

Il centrocampista giallorosso torna a pubblicare sui social, ma basta gossip: c’è spazio solo per il derby di venerdì sera



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA