Apertura pomeridiana Ufficio Postale di Isola Capo Rizzuto, l’amministrazione comunale lancia una petizione

La nota del sindaco Maria Grazia Vittimberga

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 11 Gennaio 2021.

Considerando le continue richieste ufficiale fatte pervenire a Poste Italiane e l’assenza di risposte, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare una petizione online per dare ascolta alle numerose segnalazioni che ogni giorno giungono dai cittadini circa un non efficiente servizio dell’Ufficio Postale cittadino con continui assembramenti e alto rischio dell’espandersi dell’epidemia. Le richieste fatte dal’amministrazioni ai vertici di Poste Italiane sono semplice, ovvero normali servizi che vengono già eseguiti nella maggior parte degli uffici postali: apertura pomeridiana, nuovo sportello ATM e riattivazione servizi di prenotazione online (fuori uso da circa un anno). E’ impensabile fornire un servizio ad una cittadina di 18mila abitanti con poche ore di apertura giornaliera, mentre in altri comuni, anche limitrofi, ben più piccoli del nostro viene garantito da ormai molti anni anche il servizio pomeridiano. Il servizio pomeridiano consentirebbe una maggiore diluzione dell’utenza e dunque meno rischi di assembramenti, inoltre per evitare ulteriori rischi sarebbe opportuno riattivare i servizi di prenotazione online, inspiegabilmente fuori uso da almeno un anno. La petizione è stata lanciata sulla piattaforma Change.org che potete trovare al seguente Link http://chng.it/DJdbC2QT, ottenendo 500 firme nelle prime due ore di pubblicazione.

