Fisico, mancino e… gratis. Chi è Dabo, il 2001 arriva alla Juve

Fisico, mancino e… gratis. Chi √® Dabo, il 2001 arriva alla Juve Aveva una quotazione milionaria, giocava in Ligue1 e nelle nazionali francesi, poi si √® smarrito. I bianconeri lo prendono dal Nantes in prestito per la U23 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 11 Gennaio 2021.

