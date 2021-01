Inter in riserva: perché la panchina di Conte è a impatto zero

La Redazione24

lunedì 11 Gennaio 2021.

Inter in riserva: perché la panchina di Conte è a impatto zero

Da Gagliardini a Perisic, i ricambi di Conte non sono all’altezza dei titolari. Così le sostituzioni non fanno mai svoltare i nerazzurri



