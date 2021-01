McKennie e Dybala fuori in 40 minuti: per Pirlo l’emergenza continua

McKennie e Dybala fuori in 40 minuti: per Pirlo l’emergenza continua Un solo slot da giocarsi nei secondi 45 minuti per l’allenatore bianconero dopo l’ingresso forzato di Ramsey e Kulusevski continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 11 Gennaio 2021.

McKennie e Dybala fuori in 40 minuti: per Pirlo l’emergenza continua

Un solo slot da giocarsi nei secondi 45 minuti per l’allenatore bianconero dopo l’ingresso forzato di Ramsey e Kulusevski



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA