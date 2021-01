Sbarco di migranti nella notte nel porto di Cirò Marina, tutti in quarantena al Cara di Isola

Sbarco di migranti nella notte nel porto di CirĆ² Marina, tutti in quarantena al Cara di Isola

Sbarcati intorno alle 5.30 di oggi nel porto di CirĆ² Marina e soccorsi dai volontari della Croce Rossa

CirĆ² Marina,

lunedƬ 11 Gennaio 2021.

Provati dalla lunga traversata e tutti in ipotermia, questa notte sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza a bordo di una imbarcazione a vela e sbarcati nell’area portuale.

Ad attenderli la macchina dei soccorsi formata dalla Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri di CirĆ² Marina, l’ambulanza del 118 e volontari della Croce Rossa di Crotone.

Intervenuto anche il il sindaco di CirĆ² Marina Sergio Ferrari ed alcuni componenti dell’Amministrazione comunale.

La Croce Rossa ha provveduto al trasferimento con un autobus al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove i migranti sono stati posti in isolamento come prevedono le procedure anti covid.

