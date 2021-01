Falsi profili: il servizio di Vincenzo Vetere presidente dell’Associazione Contro il Bullismo Scolastico

Vicenzo Vetere originario di Cirò Marina, presidente dell’ACBS, in un intervista Rai, dimostra quanto sia facile addescare un minore su un popolare sito di messaggistica

La Redazione

Roma,

martedì 12 Gennaio 2021.

Nel suo servizio finge di essere una ragazza di 14 anni. Il suo commento: “L’intervista risale a circa 3 anni fa ed ho voluto dimostrare quanto fosse facile mettersi in contatto con persone poco raccomandabili ed essere addescati tramite un sito che tutt’oggi è famoso tra i giovani. Ho finto di essere una quattordicenne e subito si è presentato un ipotetico ragazzo, molti non sanno ma la chat è proseguita dopo il termine delle riprese per circa 3 settimane ed il ragazzo in questione aveva più di 50 anni.

Adesso nel 2021 il sito è molto più popolare perché molti influencer lo usano sulla piattaforma TikTok per comunicare con i followers.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA