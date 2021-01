Sanità, Spirlì visita l’ex Ospedale di Cariati: “Basta abbandono”

Sanit├á, Spirl├Č visita l’ex Ospedale di Cariati: “Basta abbandono”

Sopralluogo del presidente della Regione al Capt: ┬źUrgente riportare servizi efficienti in questo territorio┬╗

Cariati,

marted├Č 12 Gennaio 2021.

┬źSiamo qui perch├ę gli anni contrassegnati dal silenzio della Regione devono trovare finalmente una fine. Non ├Ę solo questione di riaprire o chiudere un ospedale: ci sono lÔÇÖurgenza e la necessit├á di riportare la salute, e la sanit├á stessa, in queste terre┬╗.

├ł quanto ha dichiarato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirl├Č, oggi in visita nellÔÇÖex ospedale di Cariati, oggi Capt (Centro di assistenza primaria territoriale).

┬źSono qui ÔÇô ha spiegato Spirl├Č ÔÇô a rappresentare tutta la Giunta e lÔÇÖintero apparato politico-istituzionale della Calabria in un territorio che non pu├▓ e non deve continuare a essere abbandonato a se stesso. CÔÇÖ├Ę la necessit├á di mettere gli abitanti di questa fetta di Calabria alla pari con tutti gli altri e in una condizione di tranquillit├á┬╗.

┬źDobbiamo attivare ÔÇô ha sottolineato ancora Spirl├Č ÔÇô la parte iniziale dellÔÇÖassistenza, quella sul territorio, perch├ę a fare i grandi progetti sulla carta, che poi non vengono mantenuti, sono bravi tutti. Noi dobbiamo tornare qui con la zappa, a seminare la tutela della salute┬╗.

LA VISITA

Il presidente Spirl├Č ├Ę arrivato a Cariati nel primo pomeriggio di oggi. Presenti i consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Pietro Molinaro. Ad accogliere Spirl├Č, il sindaco della citt├á, Filomena Greco, diversi primi cittadini del comprensorio, il direttore del distretto Jonio Sud dellÔÇÖAsp di Cosenza, Antonio Graziano, oltre ai medici e ai due coordinatori del Capt di Cariati, Alessandro Galati e Giovanna Izzo.

Spirl├Č ha visitato alcuni ambienti del presidio che comprende Punto di primo intervento, Rsa medicalizzata, ambulatorio di cardiologia, ambulatori polispecialistici, laboratorio analisi, centro di salute mentale, emodialisi, radiologia e assistenza domiciliare integrata. Tutti servizi che ÔÇô ├Ę stato detto durante il sopralluogo ÔÇô hanno bisogno di essere potenziati con nuovo personale e attrezzature. Il presidente della Regione ha inoltre ascoltato le richieste dei rappresentanti di una associazione locale impegnata nella difesa del diritto alla salute.

┬źNon ├Ę mia abitudine nascondermi, sono qui ÔÇô ha sottolineato Spirl├Č ÔÇô soprattutto per imparare, in modo da poter poi ripetere questa lezione a chi di dovere. Prima di parlare, sono abituato ad ascoltare e a vedere con le mie orecchie e i miei occhi┬╗.

Il presidente, assieme al sindaco Greco, ha infine raggiunto il Teatro comunale di Cariati, dove si ├Ę confrontato apertamente con i sindaci del comprensorio.

