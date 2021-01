Chi si rivede! Chiellini torna titolare 70 giorni dopo… e mette l’Inter nel mirino

Chi si rivede! Chiellini torna titolare 70 giorni dopo… e mette l’Inter nel mirino Il centrale bianconero di nuovo in campo questa sera in Coppa Italia contro il Genoa dopo un avvio di stagione tormentato: sarà il rodaggio per il big match di San Siro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 13 Gennaio 2021.

Il centrale bianconero di nuovo in campo questa sera in Coppa Italia contro il Genoa dopo un avvio di stagione tormentato: sarà il rodaggio per il big match di San Siro



