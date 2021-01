Coppa Italia, Milan avanti ai rigori: 5-4 al Torino. Derby con l’Inter nei quarti?

Coppa Italia, Milan avanti ai rigori: 5-4 al Torino. Derby con l’Inter nei quarti? Partita combattuta ed equilibrata che viene decisa solo ai penalty: Rincon sbaglia, Calhanoglu no. Espulso per proteste (in panchina) Donnarumma continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 13 Gennaio 2021.

