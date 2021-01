Crotone, rifiuti e degrado davanti al plesso scolastico di Pizzuta e al Montessori senza riscaldamenti

Lo segnalano i Consiglieri comunali di Consenso Enrico Pedace e Fabiola Marrelli

La Redazione

Crotone,

mercoledì 13 Gennaio 2021.

Nella giornata di ieri, dopo diverse sollecitazioni ad opera dei genitori, abbiamo effettuato un sopralluoguo presso il plesso scolastico di Pizzuta.

È ben visibile un totale stato di abbandono, fuori il perimetro della scuola.

Ci sono rifiuti, anche rifiuti ingombranti, in ogni dove.

All’interno del cortile scolastico ci sono arredi nuovi incustoditi lasciati alle intemperie metereologiche.

Si tratta di banchi scolastici e non di arredi da giardino da poter lasciare all’acqua e al vento.

Oggetti utili alle attività didattiche che dovevano essere ritirati già ad ottobre ma ad oggi sono ancora lì.

Inoltre sempre nel cortile, ci sino diversi banchi e sedie rotte ed altri materiali che giacciono nell’abbondano più totale.

Chiediamo che vengano rimossi con urgenza al fine di tutelare la sicurezza degli alunni e del personale scolastico oltre che dare decoro ai luoghi.

Infine ci sono due alberi che possono ledere la sicurezza dei ragazzi e di coloro che passano nelle vicinanze.

Un eucalipto come si vede dalle foto risulta troppo vicino al bombolone del gas.

Infine si chiede una derattizzazione di tutta la zona per la presenza massiccia di topi.

Approfittiamo della presente,per segnalare ancora una volta che alla Montessori, nonostante i diversi solleciti verbali a tutt’oggi i bambini risultano essere al freddo.

Auspichiamo che questa nostra richiesta possa essere accolta nel minor tempo possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA