LIVE Alle 20.45 Juve-Genoa, le ultime: Wesley dal 1’, CR7 in panchina. Scamacca per Ballardini

LIVE Alle 20.45 Juve-Genoa, le ultime: Wesley dal 1’, CR7 in panchina. Scamacca per Ballardini Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadium. Per questi ottavi di Coppa Italia ampio turnover sia per Pirlo che per Ballardini. Tra i bianconeri si rivedono dall’inizio i senatori Buffon e Chiellini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 13 Gennaio 2021.

LIVE Alle 20.45 Juve-Genoa, le ultime: Wesley dal 1’, CR7 in panchina. Scamacca per Ballardini

Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo Stadium. Per questi ottavi di Coppa Italia ampio turnover sia per Pirlo che per Ballardini. Tra i bianconeri si rivedono dall’inizio i senatori Buffon e Chiellini



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA