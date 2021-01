LIVE Fiorentina-Inter, le ultime: chance per Eriksen, Prandelli non rinuncia a Vlahovic

LIVE Fiorentina-Inter, le ultime: chance per Eriksen, Prandelli non rinuncia a Vlahovic Calcio d’inizio alle ore 15. Entrambi i tecnici si affideranno al turn over per questi ottavi di Coppa Italia. In palio ci sono i quarti di finale contro il Milan continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 13 Gennaio 2021.

Calcio d’inizio alle ore 15. Entrambi i tecnici si affideranno al turn over per questi ottavi di Coppa Italia. In palio ci sono i quarti di finale contro il Milan



