Pioli: “Il mio Milan non molla mai. Io più sicuro di me stesso? È perché qui sono felice”

Pioli: “Il mio Milan non molla mai. Io più sicuro di me stesso? È perché qui sono felice” Il tecnico rossonero: “Ibra? Ha fatto una buona gara, gli servirà per trovare la migliore condizione” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 13 Gennaio 2021.

Pioli: “Il mio Milan non molla mai. Io più sicuro di me stesso? È perché qui sono felice”

Il tecnico rossonero: “Ibra? Ha fatto una buona gara, gli servirà per trovare la migliore condizione”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA