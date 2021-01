Cirò Marina, arrestato sulla SS 106 con 5 kg di marijuana in auto

Arrestato 36enne dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina

Cirò Marina,

giovedì 14 Gennaio 2021.

A Cirò Marina, dal mese di novembre 2020, il locale Comando Compagnia Carabinieri ha fortemente intensificato i servizi di pattuglia e perlustrazione, in considerazione della recrudescenza di furti in appartamento, per una più consistente attività di prevenzione volta al contrasto della criminalità predatoria e della cosiddetta criminalità diffusa.

In seno a tale dispiegamento di forze e all’incremento dei controlli e dell’attività compiuta dai militari, ieri sera i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di svariati utenti della strada e, approfondendo tale attività all’interno del parcheggio di un distributore di carburante sito presso la SS106, bloccavano un soggetto che, insospettendo il personale operante, si trovava in sosta da diversi minuti con la sua auto.

Inizialmente identificato, il comportamento dell’uomo classe 1984, non residente in provincia di Crotone, incuriosiva i carabinieri che quindi approfondivano i controlli procedendo alla perquisizione personale e veicolare dell’uomo. Durante il controllo, all’interno del veicolo, i militari rinvenivano un sacco di plastica nero di quelli comunemente utilizzati per i rifiuti, che però, stavolta, conteneva all’interno 5 kg di marijuana, pronti per essere immessi sul mercato. Subito dopo aver sequestrato lo stupefacente i militari traevano in arresto l’uomo e, al termine dei relativi accertamenti, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Crotone, lo conducevano presso la locale Casa Circondariale dove lo stesso rimarrà ristretto in attesa della relativa udienza di convalida.

