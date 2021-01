Crotone: Aperte le iscrizioni al VI┬░ Corso di Guardia Vigilanza Ecozoofila volontaria

Sono aperte le iscrizioni per il VI┬░ Corso 2021 per la formazione di base delle Guardie di FareAmbiente Crotone

La Redazione

Crotone,

gioved├Č 14 Gennaio 2021.

Le Guardie Ecozoofile sono operatori volontari specializzati nella vigilanza per la protezione degli animali e la tutela del patrimonio forestale e faunistico e svolgono altres├Č attivit├á di protezione civile in caso di eventi calamitosi e di sensibilizzazione ed educazione ambientale. FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo ├Ę Ente di Protezione Ambientale riconosciuto dal Ministero dellÔÇÖAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Commissione Europea ÔÇô Registro per la Trasparenza. Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni scrivendo a guardiefareambientekr@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA