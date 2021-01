Crotone: Prorogata sospensione didattica in presenza scuola Papanice

Sospesa didattica plesso via Calabria Papanice per interventi di manutenzione straordinaria

Crotone,

giovedì 14 Gennaio 2021.

Con Ordinanza Sindacale è stata prorogata dal 14 gennaio 2021 (compreso) al 19 gennaio 2021 (compreso) la sospensione per interventi di manutenzione straordinaria, già disposta con precedenti ordinanze n. 158/2021 e 159/2021, delle attività didattiche in presenza del solo plesso di via Calabria n. 95 (Papanice) stabilendo che le attività didattiche nel predetto plesso si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, demandando l’organizzazione delle stesse all’autonomia dell’istituzione scolastica

