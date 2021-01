Meité, non solo forza fisica: ecco tutti i suoi gol e assist

Meit√©, non solo forza fisica: ecco tutti i suoi gol e assist √ą fatta per il trasferimento del centrocampista francese in prestito dal Torino al Milan. Ecco le sue migliori giocate con la maglia granata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 14 Gennaio 2021.

Meité, non solo forza fisica: ecco tutti i suoi gol e assist

√ą fatta per il trasferimento del centrocampista francese in prestito dal Torino al Milan. Ecco le sue migliori giocate con la maglia granata



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA