La Redazione24

giovedì 14 Gennaio 2021.

Milan, fatta per Meité dal Toro: niente più emergenza in mediana per Pioli

Ventisei anni, il centrocampista francese sosterrà le visite mediche a breve. Arriva in rossonero con il ruolo di vice-Kessié, ma in queste settimane potrebbe essere utile anche al fianco dell’ivoriano



