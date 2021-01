Quando Pirlo si arrabbiava con Conte per le sostituzioni

Quando Pirlo si arrabbiava con Conte per le sostituzioni Nel 2013 due sostituzioni contro Milan e Verona innervosiscono Andrea Pirlo, allora centrocampista della Juventus, allenata da Antonio Conte. G. B. Olivero racconta come venne risolta in modo brillante quella pericolosa situazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 15 Gennaio 2021.

Quando Pirlo si arrabbiava con Conte per le sostituzioni

Nel 2013 due sostituzioni contro Milan e Verona innervosiscono Andrea Pirlo, allora centrocampista della Juventus, allenata da Antonio Conte. G. B. Olivero racconta come venne risolta in modo brillante quella pericolosa situazione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA