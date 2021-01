Tris al Cagliari, l’Atalanta avanza ai quarti. E mette in mostra anche Miranchuk

Tris al Cagliari, l’Atalanta avanza ai quarti. E mette in mostra anche Miranchuk Il russo, per la prima volta titolare come il nuovo acquisto Maehle, avvia la vittoria della Dea, griffata anche da Muriel e Sutalo. Ora Lazio o Parma continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 15 Gennaio 2021.

Tris al Cagliari, l’Atalanta avanza ai quarti. E mette in mostra anche Miranchuk

Il russo, per la prima volta titolare come il nuovo acquisto Maehle, avvia la vittoria della Dea, griffata anche da Muriel e Sutalo. Ora Lazio o Parma



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA