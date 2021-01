Lautaro a cuore aperto: “Inter, penso allo scudetto ogni giorno…”

Lautaro a cuore aperto: “Inter, penso allo scudetto ogni giorno…” L’attaccante argentino si racconta: i trofei da vincere, la carriera, l’amore per Agustina per la bimba in arrivo e tanti aneddoti inediti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 16 Gennaio 2021.

Lautaro a cuore aperto: “Inter, penso allo scudetto ogni giorno…”

L’attaccante argentino si racconta: i trofei da vincere, la carriera, l’amore per Agustina per la bimba in arrivo e tanti aneddoti inediti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA