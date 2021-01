Vidal contro il passato: sarà la svolta per la sua stagione?

Arturo contro la Juve cerca conferme dopo il gol in Coppa Italia. Dall'ascesa in bianconero al ritorno in Italia con Conte, ora il cileno deve tornare a trascinare

La Redazione24

,

sabato 16 Gennaio 2021.

Arturo contro la Juve cerca conferme dopo il gol in Coppa Italia. Dall’ascesa in bianconero al ritorno in Italia con Conte, ora il cileno deve tornare a trascinare



