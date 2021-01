A Cirò Marina crescono ancora i positivi al coronavirus: 67. Il Sindaco: lunedì 18 riattiveremo screening ad alunni e docenti scuole superiori

La nota del Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

domenica 17 Gennaio 2021.

Cari concittadini, il totale ufficiale dei positivi da tampone molecolare aggiornato ad oggi è riportato nella tabella sottostante.

Tutto ciò premesso ci sembra doveroso ribadire, come sempre, che i tamponi cosiddetti antigenici, seppur sufficientemente affidabili, possono non rilevare i cosiddetti debolmente positivi e quindi rilevare dei falsi negativi.

Pertanto, anche a coloro i quali, consapevoli d’aver avuto un contatto diretto con un “positivo”, seppur risultati negativi ad un primo test antigenico, si raccomanda la massima prudenza e senso di responsabilità , con l’invito a restare a casa ed evitare spostamenti se non nei casi urgenti prevista dalla legge.

Come già comunicatovi da lunedì 18 gennaio p.v. riattiveremo lo screening completo in ambito scolastico, compresi gli alunni e docenti della Scuola Superiore di Secondo Grado.

Il tutto è finalizzato alla ripresa il più possibile in sicurezza delle attività didattiche in presenza.

Grazie per la vostra attenzione, comprensione e collaborazione e continuiamo a rispettare le regole.

Si raccomanda la massima prudenza ed il rispetto delle regole!

Confidiamo e ci appelliamo, come sempre, al senso di responsabilità di ognuno!

