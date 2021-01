A Cirò scuole aperte da lunedi 18 gennaio, le superiori dal 1 febbraio. 45 tamponi a personale scolastico, tutti con esito negativo

Lo rende noto il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

Cirò,

domenica 17 Gennaio 2021.

Dopo questi mesi di emergenza sanitaria Covid 19, e dopo tante ordinanze fatte, in cui ci siamo assunti anche la responsabilità di tenere chiuse le scuole, convinti più che mai che la tutela dei cittadini venisse prima di ogni altra cosa, crediamo sia giusto riprendere le lezioni in presenza, come lo è stato fino a metà novembre 2020, per ridare un senso di vitalità ai ragazzi che ne hanno bisogno.

La nostra scuola è organizzata al meglio ed abbiamo la fortuna di avere una dirigenza efficiente, insieme al personale docente ed ATA che faranno quanto previsto dalla normativa per tutelare i nostri figli.

A tal fine, si è predisposto lo spostamento delle classi della Scuola elementare tempo normale ( dove tra poco inizieranno i lavori di adeguamento sismico) presso il plesso scuola media.

Sono state sanificate e disinfettate tutte le scuole compresa la scuola delI’Infanzia.

Si è proceduto, a cura del Comune di Cirò, a far effettuare i test antigenici presso la Casa di Cura Santa S. Rita nella giornata odierna, a tutto il personale scolastico ( dirigenti, docenti, personale ATA) in numero di 45 con esito tutti negativi.

Ricordiamo che continuiamo a rimanere in zona Arancione ma che nella nostra Provincia oggi ci sono stati solo 14 contagi.

Ho rappresentato alla dirigenza di tenere sempre sotto controllo ogni ingresso o contatto dall’esterno nei plessi scolastici per la situazione venutasi a creare nella vicina Cirò marina.

A voi tutti diciamo di avere fiducia nelle istituzioni perché il ns paese è Covid free dal 10 dicembre 2020 ed aspettiamo che il vaccino faccia il suo corso, senza trascurare che dobbiamo continuare a tenere i consueti comportamenti conosciuti che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana!

Quindi da lunedì apertura delle scuole del paese, tranne ovviamente il Liceo ( che per ordinanza Regionale aprirà il 1 febbraio 2021). Forza ragazzi siamo con voi!

