Cirò Marina, il crowfunding di “Metamorfosi” va a buon fine: raccolti 963 euro

Verranno destinati per l’acquisto di supporti per la pubblica sicurezza, che verranno utilizzati anche dopo l’emergenza Coronavirus

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 17 Gennaio 2021.

Il messaggio del comitato e la soddisfazione del sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari. Il Comitato politico culturale “Metamorfosi” ha lanciato, nei giorni scorsi, una raccolta fondi per aiutare la comunità di Cirò Marina. Grazie al crowfunding, che permette di effettuare donazioni online, è stata raggiunta la somma di 963,23 euro. «Grazie a questo contributo, che a qualcuno potrebbe sembrare irrisorio, il comitato potrà acquistare dispositivi per la sicurezza pubblica e stradale, così come richiesto dal Sindaco durante l’ultimo incontro avuto con i membri del comitato . Si tratta di supporti importanti che potranno essere utilizzati anche dopo l’emergenza sanitaria in diverse occasioni, con la speranza che l’incubo Covid-19 possa terminare il prima possibile, favorendo un ritorno alla normalità e, dunque, alla socialità », ha fatto sapere Giuseppe Sasso portavoce del comitato politico culturale Metamorfosi. Quest’ultimo, va ricordato, è stato fondato da Luigi Francesco Marinello e Fabio Siena, ed è composto dai giovani Giuseppe Sasso, da Marco Parrilla e da Francesco Esposito. «Questo è un contributo per la comunità di Cirò Marina, reso possibile proprio da chi fa parte della stessa. Infine il messaggio accorato dello stesso primo cittadino «Vorrei ringraziare Metamorfosi per essersi speso per la nostra comunità . Questo significa essere cittadini attivi e responsabili, e soprattutto pensare al bene comune in un momento di profonda difficoltà che ha colpito la nostra comunità . Ringrazio quanti hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo, perché dimostrano ogni giorno di far parte della città di Cirò Marina, che mi onoro di amministrare con immenso orgoglio», ha detto il sindaco Sergio Ferrari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA