Kucka illude il Parma. Djuricic salva il Sassuolo con un rigore al 94′ D’Aversa vede sfumare nel recupero la prima vittoria dopo il ritorno in panchina. Per De Zerbi solo un pari dopo i k.o. con la Juve in campionato e la Spal in Coppa Italia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 17 Gennaio 2021.

