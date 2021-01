La nota del Milan: Calhanoglu e Theo positivi al Covid

La nota del Milan: Calhanoglu e Theo positivi al Covid I due non si erano allenati nella giornata di venerdì ma non era arrivata nessuna conferma in merito alle voci riguardanti una presunta positività . In mattinata la comunicazione del club continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 17 Gennaio 2021.

La nota del Milan: Calhanoglu e Theo positivi al Covid

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

