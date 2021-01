Costituiti dipartimenti e laboratori tematici di Fratelli D’Italia Crotone

Lo rende noto il Presidente cittadino di Fratelli d’Italia Sezione di Crotone, avv. Giuseppe Malena

Crotone,

lunedì 18 Gennaio 2021.

E mentre si continua ad assistere alla fiera delle ovvietà e dell’inconcludenza, tra una banalità e l’altra ed in trepidante attesa che gli eventi straordinari abbattutosi sulla città ( di riflesso nazionale e/o direttamente) e le, sempre strumentalizzate, rovine del passato, lascino presto il dovuto posto alla sempre auspicata attività amministrativa, prosegue l’opera di architettura organizzativa del circolo territoriale di Fratelli d’Italia.

Proseguendo nell’articolazione dell’organigramma e per meglio occuparsi dettagliatamente e specificamente di ogni ambito, sono stati costituiti vari dipartimenti e laboratori tematici, a capo dei quali sono state poste altrettanti figure con compiti di responsabilità e riferimento.

Il Presidente cittadino, avv. Giuseppe Malena, ha, infatti, individuato quale responsabile alla sanità e politiche sociali, la neo vice-presidente Anna Lorenti, che nel suo complesso e delicato ruolo , sarà coadiuvata da Paola Turtoro; dell’istruzione sarà responsabile la professoressa Roberta Vuozzo;

l’avv. Gianni Iaconis, della giustizia e legalità , occupandosi anche dello sport.

Il settore imprese e mondi produttivi vedrà come referente Ruggero Capuano

ed al turismo il referente Pasquale Tricoli verrà coadiuvato da Fabrizio Torchia.

Per lo spettacolo : Loriana Macrì.

Alla formazione e cultura il dott. Antonio Saragò.

L’urbanistica sarà curata da Gianluca Preiato.

Dei rapporti con gli enti se ne occuperà il neo eletto

consigliere comunale avv. Andrea Tesoriere.

Giuseppe Palmieri curerà i rapporti con le associazioni, oltre ad occuparsi dell’ambiente.

Tutto ciò servirà , oltre che a monitorare più capillarmente ogni atto emanato ( si spera, prima o poi) dall’attuale giunta comunale, a fornire il necessario valido supporto , al già fervido consigliere, per continuare la costruttiva opposizione finalizzata a stimolare una efficace gestione della cosa pubblica.

Il tutto, sempre nell’interesse della città .

Apprezzamento della formula adottata oltre che della costante attività organizzativa, viene espresso anche dal Presidente provinciale Avv. Michele De Simone, il quale, nel riconoscere, con soddisfazione , la qualità del lavoro svolto dal circolo territoriale del capoluogo di provincia, concorda con il ritenere che con un organigramma così dettagliato, si contribuisce in maniera ancora più fattiva all’innalzamento del livello del dibattito politico, in città ma anche in provincia.

