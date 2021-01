CR7, il tenore più grande che stecca due volte di fila alla Scala del calcio

CR7, il tenore più grande che stecca due volte di fila alla Scala del calcio Ronaldo in bianco con il Milan e con l’Inter, niente gol a San Siro questa stagione per l’uomo dei grandi palcoscenici. Che da dicembre segna una partita sì e una no, e non quando si alza l’asticella continua a leggere […]

La Redazione24

,

lunedì 18 Gennaio 2021.

CR7, il tenore più grande che stecca due volte di fila alla Scala del calcio

Ronaldo in bianco con il Milan e con l’Inter, niente gol a San Siro questa stagione per l’uomo dei grandi palcoscenici. Che da dicembre segna una partita sì e una no, e non quando si alza l’asticella



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA