Inter, la serata perfetta: Juve dominata e Milan agganciato in vetta Un gol per tempo di Vidal e Barella legittimano una superiorità mai in discussione. Malissimo CR7 e tutti i bianconeri

La Redazione24

,

lunedì 18 Gennaio 2021.

Un gol per tempo di Vidal e Barella legittimano una superiorità mai in discussione. Malissimo CR7 e tutti i bianconeri



