La Redazione24

,

lunedì 18 Gennaio 2021.

Inter, LuLa inceppata? No problem! Ora segnano gli altri…

Lukaku e Lautaro, in due, hanno segnato quasi la metà dei gol della squadra. Ma in campionato sono a digiuno da tre partite. Un dato preoccupante? No, perché…



