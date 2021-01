Pirlo: “Peggio di così non potevamo giocare. Non siamo scesi in campo”

La Redazione24

lunedì 18 Gennaio 2021.

Pirlo: “Peggio di così non potevamo giocare. Non siamo scesi in campo”

Il tecnico bianconero: “Sono io il primo responsabile, ora dobbiamo reagire subito perché mercoledì abbiamo una finale”



