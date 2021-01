Calcio, campionato primavera 2: Salernitana vs Crotone 2-4

Esordio vincente nel 2021 per la nostra Primavera che batte a domicilio la Salernitana

La Redazione

Salerno,

martedì 19 Gennaio 2021.

SALERNITANA: Ciabattini, Guzzo, Gambardella, Vignes, Di Micco, Piervenanzi (32’pt Panariello), Del Regno (33’st Guadagnoli), Pezzo, Guida, Russo (33’st Giliberti), Palmieri (20’st Cannavale). A disp: Campisi, Brusco, Perrone, Cipriani, Visconti, Capaccio, Idioma, Panarese. All. Rizzolo

CROTONE: D’Alterio, Nicotera (40’st Sinopoli), Esposito, Simone (14’st Gozzo), Spezzano, Amerise, Trotta, Timmoneri, Maesano (33’st Torromino), D’Andrea (40’st Palermo), Bilotta (40’st Frustaglia). A disp: Pasqua, Lerose, Fragale, Brescia, Vrenna. All. Galluzzo

Arbitro: Rutella di Enna

Reti: 9’pt Del Regno (S), 25’pt Maesano (C), 32’pt su rigore, 7’st e 21’st Trotta (C), 40’pt Pezzo (S)

Ammoniti: Di Micco e Guida (S), Simone e Spezzano (C)

Esordio vincente nel 2021 per la nostra Primavera che batte a domicilio la Salernitana (2-4 il risultato finale) e grazie ad un super Trotta – autore di una tripletta – rimane al comando del girone B della Primavera2 con 10 punti in classifica.

Passano in avanti i campani con Del Regno ma gli squaletti prima pareggiano con Maesano e poco dopo ribaltano il risultato con Trotta su rigore. A 5 minuti dal termine del primo tempo è Pezzo a riportare il risultato in parità.

Nella ripresa i ragazzi di Galluzzo firmano altre due reti, sempre con Trotta, e si impongono sul campo dei granata.

