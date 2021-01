Calcio, Femminile Serie C: Crotone vs Pescara 1-2

CROTONE – PESCARA

Crotone,

martedì 19 Gennaio 2021.

CROTONE: Zangari, Vetere, Cardamone (44’st Papaleo), Stranieri, Rania, Torano, Sesti, Moscatello (39’st Criseo), Vona, Romeo, Sacco (15’st Cardone). A disp: Esposito, Vrenna Gia., Vrenna Gio., Calautti, Forciniti, Scerra. All. Ortolini

PESCARA: Dilettuso; Bruno (8’st Di Tullio), Pagano, Fiore, Pasciullo, Fiucci (26’st Del Rosso), Giuliani, Copia, De Leonardis, Di Domenico, Martella. A disp: Nardulli, Romani, Ferragalli, Angelini, Cannone. All. Mucci

Reti: 41’pt Martella (P), 37’st De Leonardis (P), 43’st Romeo (C) su rigore

