La Redazione24

,

martedì 19 Gennaio 2021.

Ecco i convocati: niente Supercoppa per Demiral. Kulu-McKennie per ripartire

Pirlo, oltre al turco, dovrà rinunciare anche ad Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt causa Covid-19 e all’infortunato Dybala. Più a suo agio dall’inizio lo svedese, di maggiore impatto a gara in corso l’americano: la loro energia potrebbe essere la risposta alle sofferenze in mezzo al campo



