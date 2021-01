La Juve sa come ci si rialza. E dopo le sconfitte CR7 suona sempre due volte…

La Juve sa come ci si rialza. E dopo le sconfitte CR7 suona sempre due volte… Dopo i due k.o. precedenti i bianconeri hanno risposto vincendo 4-1 entrambe le volte, sempre con la firma del portoghese. Dai suoi gol non si prescinde: lo dimostrano le tre partite secche con in palio un trofeo da quando […]

La Redazione24

,

martedì 19 Gennaio 2021.

La Juve sa come ci si rialza. E dopo le sconfitte CR7 suona sempre due volte…

Dopo i due k.o. precedenti i bianconeri hanno risposto vincendo 4-1 entrambe le volte, sempre con la firma del portoghese. Dai suoi gol non si prescinde: lo dimostrano le tre partite secche con in palio un trofeo da quando è a Torino



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA