La Redazione24

,

martedì 19 Gennaio 2021.

La serie su Totti. Castellitto: “M’hanno preso, interpreto te”. Francesco: “Non lo puoi fare…”

Si chiama “Speravo de morì prima”, la serie su Francesco Totti che arriverà su Sky e in streaming su NOW TV a marzo. E se Castellitto è mancino, mentre il destro di Totti è stato uno dei più letali di sempre in campo, basterà “girare la TV, ribaltando le immagini”.



