L’Avv. Salvatore Rocca, nominato coordinatore per la Calabria di ANAPIC

Il Presidente Nazionale di ANAPIC, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini, la Dott.ssa Lucia Rizzi annuncia apertura di proprie sedi anche in Calabria

La Redazione

Crotone,

martedì 19 Gennaio 2021.

Rizzi – Rocca

Nomina come Responsabile e Coordinatore regionale per la Calabria l’Avv. Salvatore Rocca, al quale viene conferito l’incarico di organizzare le sedi territoriali in tutte le province della Calabria. A febbraio inizieranno i corsi formativi per gli amministratori del territorio e sarà istituito Uno sportello telematico per rispondere ai quesiti in materia condominiale, oltre all’apertura della sede a Crotone.Â

«ANAPIC Vuole offrire il suo contributo in materia condominiale e il Sud Italia, rappresenta una grande risorsa nel patrimonio immobiliare – dichiara in una nota la presidente Lucia Rizzi – in queste zone l’amministratore è tendenzialmente autodidatta e desideriamo supportarlo con professionisti qualificati per contribuire a riqualificare il patrimonio immobiliare nazionale anche alla luce delle opportunità del Superbonus 110%».

L’Avv Salvatore Rocca, ringrazia per la fiducia e annuncia l’immediata costituzione di un direttivo regionale per coordinare tutte le attività di Anapic ed in particolare quella formativa con corsi e convegni che in questo periodo saranno necessariamente webinar, in sinergia con il Presidente Nazionale Rizzi, comunicherà tutte le iniziative e le novità in materia condominiale, oltre alle date dei prossimi aggiornamenti professionali per gli amministratori della Regione Calabria, come disposto dalla legge 140/2014 per l’aggiornamento continuo in materia condominiale.

