LIVE Milan, ufficiale Mandzukic: ha firmato il contratto in sede

martedì 19 Gennaio 2021.

Il croato da oggi è rossonero: s’è legato al club fino a giugno, con opzione per il rinnovo in caso di Champions. Avrà il numero 9



