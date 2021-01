Pirlo contro Gattuso: subito un trofeo in palio. Juve-Napoli, quarto atto in Supercoppa

La Redazione24

,

martedì 19 Gennaio 2021.

Il tecnico bianconero cerca il primo titolo da allenatore, Rino vuole replicare il successo in Coppa Italia. Occhio a Lozano e Morata, a segno in tutte le competizioni in questa stagione



