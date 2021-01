Atalanta, occasione sprecata. Con l’Udinese arriva un solo punto

Atalanta, occasione sprecata. Con l’Udinese arriva un solo punto Pereyra dopo 23″ porta avanti i bianconeri, che protestano per un contatto Gollini-Pereyra in area di rigore nerazzurra. A fine primo tempo il pari di Muriel, ma poi la Dea non sfonda nella ripresa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 20 Gennaio 2021.

Atalanta, occasione sprecata. Con l’Udinese arriva un solo punto

Pereyra dopo 23″ porta avanti i bianconeri, che protestano per un contatto Gollini-Pereyra in area di rigore nerazzurra. A fine primo tempo il pari di Muriel, ma poi la Dea non sfonda nella ripresa



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA