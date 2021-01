Con Tomori e Firpo Pioli avrebbe due squadre: ecco quali sarebbero

Con Tomori e Firpo Pioli avrebbe due squadre: ecco quali sarebbero Il Milan è la squadra che si è mossa di più sul mercato per rinforzare la rosa. Preso lo svincolato Mandzukic, sono vicini pure Tomori del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona. A quel punto, Pioli avrebbe un ricambio per ruolo: ecco come continua […]

La Redazione24

,

mercoledì 20 Gennaio 2021.

Con Tomori e Firpo Pioli avrebbe due squadre: ecco quali sarebbero

Il Milan è la squadra che si è mossa di più sul mercato per rinforzare la rosa. Preso lo svincolato Mandzukic, sono vicini pure Tomori del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona. A quel punto, Pioli avrebbe un ricambio per ruolo: ecco come



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA