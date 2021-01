LIVE Inauguration Day: segui l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca

LIVE Inauguration Day: segui l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca Oggi, 20 gennaio, il presidente eletto Usa Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca dando il via ufficiale al suo mandato e a quello della sua vice Kamala Harris. Una cerimonia atipica, in una Washington deserta e blindata. Immense le misure di sicurezza per […]

La Redazione24

,

mercoledì 20 Gennaio 2021.

LIVE Inauguration Day: segui l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca

Oggi, 20 gennaio, il presidente eletto Usa Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca dando il via ufficiale al suo mandato e a quello della sua vice Kamala Harris. Una cerimonia atipica, in una Washington deserta e blindata. Immense le misure di sicurezza per scongiurare scontri e violenze, come quella avvenute il 6 gennaio a Capitoll Hill. Segui il giuramento in diretta



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA