Udinese, Gotti non ci sta: “C’era un rigore per noi. E questo calendario…”

Udinese, Gotti non ci sta: “C’era un rigore per noi. E questo calendario…” Il tecnico dell’Udinese è soddisfatto del pareggio contro la squadra di Gasperini ma critica arbitraggio e calendario: “L’episodio è stato determinante.E ora abbiamo un solo giorno per allenarci” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 20 Gennaio 2021.

Udinese, Gotti non ci sta: “C’era un rigore per noi. E questo calendario…”

Il tecnico dell’Udinese è soddisfatto del pareggio contro la squadra di Gasperini ma critica arbitraggio e calendario: “L’episodio è stato determinante.E ora abbiamo un solo giorno per allenarci”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA