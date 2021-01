Clamoroso in Coppa del Re: il Real eliminato da una squadra di C!

Clamoroso in Coppa del Re: il Real eliminato da una squadra di C! L’Alcoyano, club di Segunda B, fa fuori i Blancos 2-1 ai supplementari dopo aver rimontato il gol di Benzema ed essere rimasto in 10 cinque minuti prima del gol partita di Casanova continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 21 Gennaio 2021.

Clamoroso in Coppa del Re: il Real eliminato da una squadra di C!

L’Alcoyano, club di Segunda B, fa fuori i Blancos 2-1 ai supplementari dopo aver rimontato il gol di Benzema ed essere rimasto in 10 cinque minuti prima del gol partita di Casanova



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA