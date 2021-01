Il cantiere oltre il palmares: Pirlo, quanto vale questo primo trofeo (perso da Sarri)

giovedì 21 Gennaio 2021.

Il cantiere oltre il palmares: Pirlo, quanto vale questo primo trofeo (perso da Sarri)

Ancora lavori in corso dopo quattro mesi di stagione, ma la partecipazione del gruppo e qualcosa già in bacheca hanno creato un clima diverso per il nuovo corso tecnico



