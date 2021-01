Il flop con l’Inter e non solo: le due settimane in cui la Juve è diventata adulta

Il flop con l’Inter e non solo: le due settimane in cui la Juve è diventata adulta Nelle quattro partite Pirlo ha sfidato il meglio del campionato: una sconfitta dolorosa ma anche tre vittorie, dopo i tanti pareggi di inizio stagione con le big (e non solo). I rimpianti per il ritardo e la consapevolezza […]

La Redazione24

,

giovedì 21 Gennaio 2021.

Il flop con l’Inter e non solo: le due settimane in cui la Juve è diventata adulta

Nelle quattro partite Pirlo ha sfidato il meglio del campionato: una sconfitta dolorosa ma anche tre vittorie, dopo i tanti pareggi di inizio stagione con le big (e non solo). I rimpianti per il ritardo e la consapevolezza del momento



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA