giovedì 21 Gennaio 2021.

Juve alla prova del 9: dopo la Supercoppa, non fare come nel 2003…

Nelle precedenti 8 stagioni in cui i bianconeri hanno vinto la Supercoppa, la Vecchia Signora conquistò anche sei scudetti ed una Champions League, ed una sola volta restò a bocca asciutta

giovedì 21 Gennaio 2021.

Nelle precedenti 8 stagioni in cui i bianconeri hanno vinto la Supercoppa, la Vecchia Signora conquistò anche sei scudetti ed una Champions League, ed una sola volta restò a bocca asciutta



