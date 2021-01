Milik a Marsiglia per le visite mediche: c’è l’accordo tra il club francese e il Napoli

giovedì 21 Gennaio 2021.

Milik a Marsiglia per le visite mediche: c’è l’accordo tra il club francese e il Napoli

L’operazione vale 8 milioni di euro più 4 di bonus per la società napoletana, mentre per l’attaccante c’è un contratto di quattro anni da 3,5 milioni netti a stagione



